Користуйтесь особистим кабінетом ГК «Нафтогаз України» та отримуйте наступні переваги:
  • Швидко передавайте показання лічильника.
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